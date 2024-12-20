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Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед рассказал о причинах своего ухода из клуба

Италия

Футболист выбрал свой собственный путь

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед рассказал о причинах своего ухода из клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Наполи" Скотт Мактоминей рассказал о том, было ли ему трудно покинуть "Манчестер Юнайтед", объяснив причину такого решения.

"Это было очень важное решение в моей карьере, но в определенном смысле оно было довольно простым. Я видел ярых болельщиков, я знал, кто тренирует этот клуб, кто играет за него, поэтому я увидел возможность".

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"Я принял это решение, не оглядываясь назад. Мне не понадобилось много времени, чтобы принять такое решение, потому что я знал, что это то, чего я хотел. Я хотел быть основным, и никогда в жизни не пожалею об этом. Как только я понимаю, что хочу чего-то — я делаю это, вот и все", — сказал Мактоминей для BBC.

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Напомним, что 27-летний шотландец присоединился к "Наполи" в августе этого года за 25 миллионов фунтов стерлингов.

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Наполи Манчестер Юнайтед Скотт МакТоминей
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Источник:
BBC
Опубликовал: Андрей Журба
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