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Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед рассказал о причинах своего ухода из клуба
Футболист выбрал свой собственный путь
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Наполи" Скотт Мактоминей рассказал о том, было ли ему трудно покинуть "Манчестер Юнайтед", объяснив причину такого решения.
"Это было очень важное решение в моей карьере, но в определенном смысле оно было довольно простым. Я видел ярых болельщиков, я знал, кто тренирует этот клуб, кто играет за него, поэтому я увидел возможность".
"Я принял это решение, не оглядываясь назад. Мне не понадобилось много времени, чтобы принять такое решение, потому что я знал, что это то, чего я хотел. Я хотел быть основным, и никогда в жизни не пожалею об этом. Как только я понимаю, что хочу чего-то — я делаю это, вот и все", — сказал Мактоминей для BBC.
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Напомним, что 27-летний шотландец присоединился к "Наполи" в августе этого года за 25 миллионов фунтов стерлингов.
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