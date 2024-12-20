Ювентус хочет предложить Наполи обменяться игроками

В поисках защитника этой зимой "Ювентус" также сделал одним из своих приоритетов приобретение нападающего. Учитывая финансовые ограничения, туринцы раздумывают провести обмен игроками со своим принципиальным конкурентом в Серии А.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "старая синьора" очень заинтересована в услугах Джакомо Распадори. Для этого туринцы готовы совершить недорогой обмен и могут предложить "Наполи" защитника Данило или полузащитника Николо Фаджоли. Оба игрока не играют важной роли у Тьяго Мотты и поэтому он готов избавиться от этих футболистов зимой.

Отметим, что в этом сезоне Джакомо Распадори провел 11 матчей и отметился одним ассистом. Что касается Данило и Фаджоли, то они также отметились по одной результативной передаче, сыграв 16 и 17 игр соответственно.