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Ювентус хочет предложить Наполи обменяться игроками

Италия

Туринцы могут предложить одного из двух своих игроков

Ювентус хочет предложить Наполи обменяться игроками

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В поисках защитника этой зимой "Ювентус" также сделал одним из своих приоритетов приобретение нападающего. Учитывая финансовые ограничения, туринцы раздумывают провести обмен игроками со своим принципиальным конкурентом в Серии А.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "старая синьора" очень заинтересована в услугах Джакомо Распадори. Для этого туринцы готовы совершить недорогой обмен и могут предложить "Наполи" защитника Данило или полузащитника Николо Фаджоли. Оба игрока не играют важной роли у Тьяго Мотты и поэтому он готов избавиться от этих футболистов зимой.

Отметим, что в этом сезоне Джакомо Распадори провел 11 матчей и отметился одним ассистом. Что касается Данило и Фаджоли, то они также отметились по одной результативной передаче, сыграв 16 и 17 игр соответственно.

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Данило Ювентус (Турин) Наполи Джакомо Распадори Николо Фаджоли
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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