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Чемпион Серии А проявляет интерес к игроку Манчестер Сити

Италия

Все будет зависеть от финансовых возможностей клуба

Чемпион Серии А проявляет интерес к игроку Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Благодаря выдающейся карьере как в Англии, так и в Европе, Илкай Гюндоган зарекомендовал себя как универсальный и определяющий игрок полузащиты. У немца в конце сезона заканчивается контракт с "Манчестер Сити", чем хочет воспользоваться представитель Серии А.

По информации Fichajes, "Интер" имеет среди своих приоритетов на рынке подписать 34-летнего полузащитника, поскольку Симоне Индзаги видит в нем идеальный профиль для повышения технического и конкурентного уровня команды. Несмотря на свой возраст, немец предлагает опыт, лидерские качества и тактические навыки - элементы, которые итальянский клуб стремится добавить в свой состав, чтобы остаться среди элиты европейского футбола. Однако есть и проблемы осуществления такой сделки. Зарплата игрока, которая сейчас является одной из самых высоких в "Манчестер Сити", является существенным препятствием для финансовой политики "Интера". С другой стороны, это пополнение также будет зависеть от внутренних движений "нерадзурри". Такие игроки, как Хакан Чалханоглу, вызывают интерес со стороны других клубов, что может освободить место в составе и способствовать приезду немца.

Добавим, что в этом сезоне Илкай Гюндоган провел 22 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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