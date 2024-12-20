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Чемпион Серии А проявляет интерес к игроку Манчестер Сити
Все будет зависеть от финансовых возможностей клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Благодаря выдающейся карьере как в Англии, так и в Европе, Илкай Гюндоган зарекомендовал себя как универсальный и определяющий игрок полузащиты. У немца в конце сезона заканчивается контракт с "Манчестер Сити", чем хочет воспользоваться представитель Серии А.
По информации Fichajes, "Интер" имеет среди своих приоритетов на рынке подписать 34-летнего полузащитника, поскольку Симоне Индзаги видит в нем идеальный профиль для повышения технического и конкурентного уровня команды. Несмотря на свой возраст, немец предлагает опыт, лидерские качества и тактические навыки - элементы, которые итальянский клуб стремится добавить в свой состав, чтобы остаться среди элиты европейского футбола. Однако есть и проблемы осуществления такой сделки. Зарплата игрока, которая сейчас является одной из самых высоких в "Манчестер Сити", является существенным препятствием для финансовой политики "Интера". С другой стороны, это пополнение также будет зависеть от внутренних движений "нерадзурри". Такие игроки, как Хакан Чалханоглу, вызывают интерес со стороны других клубов, что может освободить место в составе и способствовать приезду немца.
Добавим, что в этом сезоне Илкай Гюндоган провел 22 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.
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