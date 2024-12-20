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Эллас Верона - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Эллас Верона - Милан: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.12.24 ⋊ Серия А на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Первым матчем 17-го тура чемпионата Италии будет игра между "Вероной" и "Миланом".
"Милан" сейчас находится в трудном положении. Команда Паулу Фонсеки набрала 23 очка после предыдущих 15 игр в чемпионате Италии и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. "Верона" идет в шаге от зоны вылета с 15 очками. Победа нужна каждой из команд, но особенно сейчас в ней нуждаются именно "россонери". От четвертого места, которое дает возможность квалифицироваться в Лигу чемпионов, "Милан" отстает на восемь очков, поэтому фанаты будут не в восторге, если их любимой команде не удастся добыть три очка.
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Серия А. 17-й тур
"Эллас Верона" - "Милан"
20 декабря, 21:45. Верона. "Маркантонио Бентегоди"
Главный арбитр: Ливио Маринелли
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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