Милан сосредоточился на строительстве нового стадиона на месте Сан-Сиро

Президент "Милана" Паоло Скарони рассказал о планах клуба по строительству нового стадиона:

"Проект, над которым мы работаем сегодня, является проектом-близнецом 2018 года. Прошло шесть лет, и ничего не произошло. Сан-Сиро не является культовым, культовыми являются "Милан" и "Интер". Вы когда-нибудь видели современный стадион?"

Скарони подчеркнул, что проект строительства нового стадиона на месте "Сан-Сиро" является более актуальным, чем ранее рассматривавшийся вариант в районе Сан-Донато. Это решение было принято после того, как муниципалитет отменил обязательства по строительству нового стадиона рядом с "Меацца", который должен быть снесен.

Пока неизвестно, что произойдет с проектом "Сан-Донато", учитывая, что "Милан" уже инвестировал более 40 млн евро в покупку участка земли в этой местности.

Добавим, что "Милан" и "Интер" достигнут соглашения о приобретении территории "Сан-Сиро", включая сам стадион, который планируется снести. По оценкам, эта сделка обойдется клубам примерно в 200 миллионов евро.