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Президент Интера высказался о зимнем трансферном окне

Италия

Если кто-то из игроков изъявит желание уйти, мы его выслушаем (с)

Президент Интера высказался о зимнем трансферном окне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Интера" Беппе Маротта высказался о планах команды в январское трансферное окно.

"Наши игроки показали, что они не уступают лучшим. Но мы не тот клуб, который хочет продавать. Наши футболисты хотят оставаться в "Интере", и мы счастливы чувствовать такую приверженность к клубу.

Мы бы хотели продолжать так же, с этим составом. Если кто-то из игроков изъявит желание уйти в январе, мы его выслушаем", - сказал Маротта.

Добавим, что сейчас "Интер" занимает третье место в турнирной таблице Серии А, имея 34 баллов.

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Источник:
Daniele Mari
Опубликовал: Екатерина Власова
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