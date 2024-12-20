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Президент Интера высказался о зимнем трансферном окне
Если кто-то из игроков изъявит желание уйти, мы его выслушаем (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Интера" Беппе Маротта высказался о планах команды в январское трансферное окно.
"Наши игроки показали, что они не уступают лучшим. Но мы не тот клуб, который хочет продавать. Наши футболисты хотят оставаться в "Интере", и мы счастливы чувствовать такую приверженность к клубу.
Мы бы хотели продолжать так же, с этим составом. Если кто-то из игроков изъявит желание уйти в январе, мы его выслушаем", - сказал Маротта.
Добавим, что сейчас "Интер" занимает третье место в турнирной таблице Серии А, имея 34 баллов.
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