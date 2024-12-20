Президент Интера высказался о зимнем трансферном окне

Президент "Интера" Беппе Маротта высказался о планах команды в январское трансферное окно.

"Наши игроки показали, что они не уступают лучшим. Но мы не тот клуб, который хочет продавать. Наши футболисты хотят оставаться в "Интере", и мы счастливы чувствовать такую приверженность к клубу.

Мы бы хотели продолжать так же, с этим составом. Если кто-то из игроков изъявит желание уйти в январе, мы его выслушаем", - сказал Маротта.