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Бывший одноклубник Миколенко может присоединиться к Комо
Деле Алли может перейти в Серию А
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 20 декабря, Деле Алли попрощался с "Эвертоном", контракт с которым закончился еще летом.
Как пишет Фабрицио Романо, футболист вскоре начнет тренироваться с "Комо". Если он сможет продемонстрировать свою физическую форму в течение этого периода, он может обеспечить себе место в команде.
"В идеальных условиях он интересен всем. У нас отличные отношения с его агентом, и может возникнуть что-то интересное, но мы пока не можем знать наверняка", - сказал спортивный директор "Комо".
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