Бывший одноклубник Миколенко может присоединиться к Комо

Сегодня, 20 декабря, Деле Алли попрощался с "Эвертоном", контракт с которым закончился еще летом.

Как пишет Фабрицио Романо, футболист вскоре начнет тренироваться с "Комо". Если он сможет продемонстрировать свою физическую форму в течение этого периода, он может обеспечить себе место в команде.