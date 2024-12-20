  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Бывший одноклубник Миколенко может присоединиться к Комо
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший одноклубник Миколенко может присоединиться к Комо

Италия

Деле Алли может перейти в Серию А

Бывший одноклубник Миколенко может присоединиться к Комо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 20 декабря, Деле Алли попрощался с "Эвертоном", контракт с которым закончился еще летом.

Как пишет Фабрицио Романо, футболист вскоре начнет тренироваться с "Комо". Если он сможет продемонстрировать свою физическую форму в течение этого периода, он может обеспечить себе место в команде.

"В идеальных условиях он интересен всем. У нас отличные отношения с его агентом, и может возникнуть что-то интересное, но мы пока не можем знать наверняка", - сказал спортивный директор "Комо".

Читайте такжеДеле Алли попрощался с Эвертоном: Все пошло не так, как мы все надеялись

По теме
yellow-arrow
"Это необходимость", - Раньери рассказал, что нужно Довбику
yellow-arrow
Серия А. Фонсека в очередной раз спасается от увольнения
yellow-arrow
Один из лучших защитников Эредивизи опроверг слухи о связях с Ювентусом
Деле Алли Комо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости