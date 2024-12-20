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Серия А. Фонсека в очередной раз спасается от увольнения

Италия

"Милан" добывает победу в Вероне

Серия А. Фонсека в очередной раз спасается от увольнения

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 17-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Милан" 0:1

Гол: Рейндерс 56

"Верона": Монтипо, Давидович (Данилюк 46), Коппола, Гиларди, Чачуа, Белахьян (Тенгстедт 80), Дуда, Лазович (Москера 73), Кастанос (Сердар 59), Суслов, Сарр (Ливраменто 46)

"Милан": Маньян, Рояль (Томори 88), Тиав, Габбия, Хименес, Фофана, Ф. Терраччьяно, Рейндерс, Чуквуэзе (Калабрия 70), Леау (Эрнандес 32), Абрахам

Предупреждения: Давидович 35 - Рояль 25

Главный арбитр: Ливио Маринелли

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