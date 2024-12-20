Италия
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Серия А. Фонсека в очередной раз спасается от увольнения
"Милан" добывает победу в Вероне
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 17-й тур
Верона. "Маркантонио Бентегоди"
"Эллас Верона" - "Милан" 0:1
Гол: Рейндерс 56
"Верона": Монтипо, Давидович (Данилюк 46), Коппола, Гиларди, Чачуа, Белахьян (Тенгстедт 80), Дуда, Лазович (Москера 73), Кастанос (Сердар 59), Суслов, Сарр (Ливраменто 46)
"Милан": Маньян, Рояль (Томори 88), Тиав, Габбия, Хименес, Фофана, Ф. Терраччьяно, Рейндерс, Чуквуэзе (Калабрия 70), Леау (Эрнандес 32), Абрахам
Предупреждения: Давидович 35 - Рояль 25
Главный арбитр: Ливио Маринелли
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