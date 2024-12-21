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Вымученная победа россонери. Верона - Милан 0:1. Видео гола и обзор матча

Италия

Непросто было с одним из аутсайдеров

Вымученная победа россонери. Верона - Милан 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Милан" минимально на выезде переиграл "Верону" в 17-туре Серии А.

Единственный гол в поединке забил Тиджани Рейндерс.

Благодаря этой победе "Милан" поднялся на седьмое место чемпионата Италии. "Верона" - 17-я.

Серия А. 17-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Верона" - "Милан" 0:1

Гол: Рейндерс 56

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