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Вымученная победа россонери. Верона - Милан 0:1. Видео гола и обзор матча
Непросто было с одним из аутсайдеров
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" минимально на выезде переиграл "Верону" в 17-туре Серии А.
Единственный гол в поединке забил Тиджани Рейндерс.
Благодаря этой победе "Милан" поднялся на седьмое место чемпионата Италии. "Верона" - 17-я.
Серия А. 17-й тур
Верона. "Маркантонио Бентегоди"
"Верона" - "Милан" 0:1
Гол: Рейндерс 56
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