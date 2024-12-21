Фонсека рассказал, почему игроки часто принимают неправильные решения

Вчера "Милан" обыграл "Верону" со счетом 0:1. Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека прокомментировал игру "россонери".

"Учитывая нашу нынешнюю форму и отсутствие многих игроков, я доволен победой, и это главное. В первом тайме мы были медленными, и это было неизбежно на фоне недавнего матча.

Мы принимали слишком много неправильных решений, в том числе из-за нехватки уверенности - мы часто владели мячом возле штрафной площадки и должны были распоряжаться им лучше. Мы заслужили три очка, сыграли на ноль и показали более стабильную игру в обороне. Нужно прибавлять в атаке - эта проблема влияет на уверенность", — сказал Паулу Фонсека в эфире DAZN.