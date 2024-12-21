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Фонсека рассказал, почему игроки часто принимают неправильные решения

Италия

Из-за отсутствия уверенности такие результаты

Фонсека рассказал, почему игроки часто принимают неправильные решения

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Милан" обыграл "Верону" со счетом 0:1. Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека прокомментировал игру "россонери".

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"Учитывая нашу нынешнюю форму и отсутствие многих игроков, я доволен победой, и это главное. В первом тайме мы были медленными, и это было неизбежно на фоне недавнего матча.

Мы принимали слишком много неправильных решений, в том числе из-за нехватки уверенности - мы часто владели мячом возле штрафной площадки и должны были распоряжаться им лучше. Мы заслужили три очка, сыграли на ноль и показали более стабильную игру в обороне. Нужно прибавлять в атаке - эта проблема влияет на уверенность", — сказал Паулу Фонсека в эфире DAZN.

Добавим, что благодаря победе "Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе у них 26 баллов.

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Источник:
football-italia.net
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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