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Фонсека рассказал, почему игроки часто принимают неправильные решения
Из-за отсутствия уверенности такие результаты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Милан" обыграл "Верону" со счетом 0:1. Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека прокомментировал игру "россонери".
"Учитывая нашу нынешнюю форму и отсутствие многих игроков, я доволен победой, и это главное. В первом тайме мы были медленными, и это было неизбежно на фоне недавнего матча.
Мы принимали слишком много неправильных решений, в том числе из-за нехватки уверенности - мы часто владели мячом возле штрафной площадки и должны были распоряжаться им лучше. Мы заслужили три очка, сыграли на ноль и показали более стабильную игру в обороне. Нужно прибавлять в атаке - эта проблема влияет на уверенность", — сказал Паулу Фонсека в эфире DAZN.
Добавим, что благодаря победе "Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе у них 26 баллов.
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