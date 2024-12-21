Тьяго Мотта: За трансферы в Ювентусе отвечает директор клуба

Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта прокомментировал трансферную работу клуба.

“За трансферы отвечает директор Криштиану Джунтоли. Я полностью согласен с клубом, и мы увидим, что будет, когда откроется трансферный рынок”, – сказал Мотта.

Также наставник прокомментировал матчи, в которых его подопечные теряли очки против команд из более низкой половины турнирной таблицы.

“Я думаю о том, что нам нужно сделать завтра, чтобы показать отличную игру. Все остальное осталось в прошлом, хотя мы, конечно, могли улучшить”, – коротко резюмировал специалист.

В настоящее время "Ювентус" идет на шестом месте в Серии А. Расстояние от первой "Аталанты" составляет девять очков.

Следующий матч команда Мотты сыграет 22 декабря против Монцы в гостях.