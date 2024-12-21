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Тьяго Мотта: За трансферы в Ювентусе отвечает директор клуба
И наставник согласен с работой функционеров
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта прокомментировал трансферную работу клуба.
“За трансферы отвечает директор Криштиану Джунтоли. Я полностью согласен с клубом, и мы увидим, что будет, когда откроется трансферный рынок”, – сказал Мотта.
Также наставник прокомментировал матчи, в которых его подопечные теряли очки против команд из более низкой половины турнирной таблицы.
“Я думаю о том, что нам нужно сделать завтра, чтобы показать отличную игру. Все остальное осталось в прошлом, хотя мы, конечно, могли улучшить”, – коротко резюмировал специалист.
В настоящее время "Ювентус" идет на шестом месте в Серии А. Расстояние от первой "Аталанты" составляет девять очков.
Следующий матч команда Мотты сыграет 22 декабря против Монцы в гостях.
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