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Тьяго Мотта: За трансферы в Ювентусе отвечает директор клуба

Италия

И наставник согласен с работой функционеров

Тьяго Мотта: За трансферы в Ювентусе отвечает директор клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта прокомментировал трансферную работу клуба.

“За трансферы отвечает директор Криштиану Джунтоли. Я полностью согласен с клубом, и мы увидим, что будет, когда откроется трансферный рынок”, – сказал Мотта.

Также наставник прокомментировал матчи, в которых его подопечные теряли очки против команд из более низкой половины турнирной таблицы.

“Я думаю о том, что нам нужно сделать завтра, чтобы показать отличную игру. Все остальное осталось в прошлом, хотя мы, конечно, могли улучшить”, – коротко резюмировал специалист.

В настоящее время "Ювентус" идет на шестом месте в Серии А. Расстояние от первой "Аталанты" составляет девять очков.

Следующий матч команда Мотты сыграет 22 декабря против Монцы в гостях.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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