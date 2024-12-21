Италия
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Серия А. Болонья продолжает стремительный подъем
2:0 над "Торино"
Getty Images / Global Images Ukraine
Серия А. 17-й тур
Турин. "Олимпико Гранде Торино"
"Торино" - "Болонья" 0:2
Голы: Даллинга 71, Побега 80
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