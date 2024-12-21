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Серия А. Болонья продолжает стремительный подъем

Италия

2:0 над "Торино"

Серия А. Болонья продолжает стремительный подъем

Getty Images / Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 17-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Болонья" 0:2

Голы: Даллинга 71, Побега 80

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Болонья Серия А Торино
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