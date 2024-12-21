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"Разбирается в кино, но не в футболе": экс-тренер Наполи раскритиковал президента клуба

Италия

В частности, за то, что не купили нужных ему футболистов

"Разбирается в кино, но не в футболе": экс-тренер Наполи раскритиковал президента клуба

Фото: twitter.com/RudiGarcia

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Бывший тренер "Наполи" Руди Гарсия рассказал, что по его мнению клуб недостаточно усилился, когда он возглавлял команду.

"Я думал, что Де Лаурентис джентльмен. Я знал, что это риск возглавлять команду, которая только что выиграла Скудетто. Однако это был "Наполи" и это была Серия А. Мне хотелось такого защитника, как Агерд, и мощного полузащитника. Мы не могли просто повторить успех с теми же исполнителями.

Мы подписали перспективных игроков на будущее.

В этом сезоне я видел, что они много инвестировали в таких игроков как Алессандро Буонджорно и Скотт Мактоминей”, - сказал специалист.

Кроме этого Гарсия подверг критике президента команды Де Лаурентиса.

“Настоящим шоком было бы, если бы он удержал меня, возможно, “Наполи” квалифицировался в Лигу чемпионов, а не финишировал 10.

Мне 60 лет, я не могу ходить и разрешать президенту говорить мне, как выставить мою команду. Де Лаурентис разбирается в кино, но не очень разбирается в футболе”, - добавил Гарсия.

Французский специалист провел всего 16 матчей во главе команды в прошлом сезоне, после чего был уволен. С тех пор он без работы.

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Аурелио де Лаурентис Руди Гарсия Наполи
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Источник:
football-italia.net
Опубликовал: Максим Кучер
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