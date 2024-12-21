  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Конте – о победе над Дженоа: Я злой из-за ужасного второго тайма
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конте – о победе над Дженоа: Я злой из-за ужасного второго тайма

Италия

Хотя до перерыва ему все понравилось

Конте – о победе над Дженоа: Я злой из-за ужасного второго тайма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал победу своей команды над "Дженоа" в матче 17 тура чемпионата Италии.

“Я злой из-за ужасного второго тайма, который у нас был! Это не часть моего менталитета. Мы были пассивны. Нам нужно расти, а не бояться не знаю чего.

Обидно, потому что до этого был наш лучший первый тайм с тех пор, как я работаю в Неаполе”, – сказал Конте.

Читайте также"Разбирается в кино, но не в футболе": экс-тренер Наполи раскритиковал президента клуба

"Наполи" уже на 23 минуту матча вели в счете 2:0, но через шесть минут после начала второго тайма пропустили один гол. В итоге им удалось сохранить минимальное преимущество над соперником.

Пока команда Конте снова вернулась на первое место Серии А. У "Аталанты" на одно очко меньше, у "Интера" – на четыре, но у них один и два матча в запасе соответственно.

По теме
yellow-arrow
На матче Серии А с участием Милана провели милую благотворительную акцию – ФОТО
yellow-arrow
Серия А. Наполи вымучивает победу, Болонья продолжает подъем, Лацио предотвращает падение
yellow-arrow
Ювентус заинтересован в приглашении украинского нападающего
Антонио Конте Дженоа (Генуя) Наполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости