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Конте – о победе над Дженоа: Я злой из-за ужасного второго тайма
Хотя до перерыва ему все понравилось
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал победу своей команды над "Дженоа" в матче 17 тура чемпионата Италии.
“Я злой из-за ужасного второго тайма, который у нас был! Это не часть моего менталитета. Мы были пассивны. Нам нужно расти, а не бояться не знаю чего.
Обидно, потому что до этого был наш лучший первый тайм с тех пор, как я работаю в Неаполе”, – сказал Конте.
"Наполи" уже на 23 минуту матча вели в счете 2:0, но через шесть минут после начала второго тайма пропустили один гол. В итоге им удалось сохранить минимальное преимущество над соперником.
Пока команда Конте снова вернулась на первое место Серии А. У "Аталанты" на одно очко меньше, у "Интера" – на четыре, но у них один и два матча в запасе соответственно.
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