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На матче Серии А с участием Милана провели милую благотворительную акцию – ФОТО

Италия

На поединок футболистов выводили не только дети

На матче Серии А с участием Милана провели милую благотворительную акцию – ФОТО

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче 17-го тура чемпионата Италии, который состоялся в пятницу 20 декабря, между "Вероной" и "Миланом" минимальную победу праздновали "россонерри" со счетом на табло 0:1. Однако матч запомнился не только футболом.

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Клубы решили поучаствовать в милой благотворительной акции. Капитаны команд, а также еще пять футболистов обоих коллективов вынесли на поединок щенков из центра спасения кошек и собак.

Таким образом, команды хотели привлечь внимание к бездомным животным, которые ищут свои семьи.

В частности, "Верона" взяла на себя оплату приюта для вышеупомянутых семерых щенков до того момента, пока они не найдут хозяев. Кстати, зовут их – двух мальчиков и пятерых девочек – Зено, Мастино, Олимпия, Арена, Бра, Эллас и Верона.

Кроме этого "Верона" сыграла этот матч в специальных футболках. Их продадут на аукционе, а средства с продажа пойдут на помощь животным.

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