На матче Серии А с участием Милана провели милую благотворительную акцию – ФОТО

В матче 17-го тура чемпионата Италии, который состоялся в пятницу 20 декабря, между "Вероной" и "Миланом" минимальную победу праздновали "россонерри" со счетом на табло 0:1. Однако матч запомнился не только футболом.

Клубы решили поучаствовать в милой благотворительной акции. Капитаны команд, а также еще пять футболистов обоих коллективов вынесли на поединок щенков из центра спасения кошек и собак.

Таким образом, команды хотели привлечь внимание к бездомным животным, которые ищут свои семьи.

В частности, "Верона" взяла на себя оплату приюта для вышеупомянутых семерых щенков до того момента, пока они не найдут хозяев. Кстати, зовут их – двух мальчиков и пятерых девочек – Зено, Мастино, Олимпия, Арена, Бра, Эллас и Верона.

Before the Hellas Verona vs Milan match yesterday, players walked out onto the pitch with puppies from a local shelter.



The hope is to find them a new home!