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На матче Серии А с участием Милана провели милую благотворительную акцию – ФОТО
На поединок футболистов выводили не только дети
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 17-го тура чемпионата Италии, который состоялся в пятницу 20 декабря, между "Вероной" и "Миланом" минимальную победу праздновали "россонерри" со счетом на табло 0:1. Однако матч запомнился не только футболом.
Клубы решили поучаствовать в милой благотворительной акции. Капитаны команд, а также еще пять футболистов обоих коллективов вынесли на поединок щенков из центра спасения кошек и собак.
Таким образом, команды хотели привлечь внимание к бездомным животным, которые ищут свои семьи.
В частности, "Верона" взяла на себя оплату приюта для вышеупомянутых семерых щенков до того момента, пока они не найдут хозяев. Кстати, зовут их – двух мальчиков и пятерых девочек – Зено, Мастино, Олимпия, Арена, Бра, Эллас и Верона.
????❤️ Before the Hellas Verona vs Milan match yesterday, players walked out onto the pitch with puppies from a local shelter. ????— EuroFoot (@eurofootcom) December 21, 2024
The hope is to find them a new home! ???? pic.twitter.com/MuWdpNdNSa
Кроме этого "Верона" сыграла этот матч в специальных футболках. Их продадут на аукционе, а средства с продажа пойдут на помощь животным.
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