Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конте высказался о взятии трех очков в матче против Дженоа
Почти доволен игрой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Наполи" Антонио Конте сыграл против "Дженоа" со счетом 2:1.
После игры главный тренер "синих" Антонио Конте поделился своими мыслями по поводу победы "Наполи":
"Я очень доволен первым таймом, но второй должен стать для нас уроком. Я сказал игрокам, что игра, показанная после перерыва, больше не должна повторяться — мы сбавили обороты и могли потерять победу абсурдным образом.
Если у нас есть амбиции и желание бороться за призовые места, нужно играть все 95 минут. Лучшей защитой для нас должна быть атака, нельзя отходить назад и позволять сопернику перехватывать инициативу. Сегодня нам повезло – все легко могло закончиться горькими слезами, а мне этого не нужно".
Напомним, "Наполи" занимает первое место в чемпионате Италии, у них в активе 38 баллов.
Популярное сейчас
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстовая трансляцию боя. Как это было
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя-реванша
- Стало известно ориентировочное начало боя Усик – Фьюри 2
- Доннарумма показал, как он выглядит после повреждения. Фото
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца