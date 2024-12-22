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Рома – Парма. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
После дубля "Сампдории" можно и в стартовый состав?
Getty Images/Global Images Ukraine
Артем Довбик в рамках Кубка Италии на неделе оформил дубль в ворота "Сампдории" и наконец-то вновь почувствовал, что такое забивать голы. Возможно, вдохновленного успехом нападающего Раньери сегодня поставит в стартовый состав?
Будем надеяться и следить. Это матч против одного из аутсайдеров Серии А, однако в нынешнем состоянии римляне сами являются одними из аутсайдеров, надо исправлять ситуацию.
Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по киевскому времени в воскресенье, 22 декабря.
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Серия А. 17-й тур.
22 декабря. 13:30. Рим. "Стадио Олимпико"
Главный судья: Марко Ди Белло (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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