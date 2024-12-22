Рома – Парма. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Артем Довбик в рамках Кубка Италии на неделе оформил дубль в ворота "Сампдории" и наконец-то вновь почувствовал, что такое забивать голы. Возможно, вдохновленного успехом нападающего Раньери сегодня поставит в стартовый состав?

Будем надеяться и следить. Это матч против одного из аутсайдеров Серии А, однако в нынешнем состоянии римляне сами являются одними из аутсайдеров, надо исправлять ситуацию.

Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по киевскому времени в воскресенье, 22 декабря.

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Серия А. 17-й тур.

22 декабря. 13:30. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный судья: Марко Ди Белло (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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