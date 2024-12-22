Интер хочет снова продлить контракт с главным тренером

"Интер" рассматривает возможность продления контракта с главным тренером Симоне Индзаги. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Текущее соглашение подходит к концу в 2026 году. Руководство клуба хочет продлить его еще на два сезона.

Это обусловлено “идеальным годом”, который провела команда. Именно результаты в 2024 году подтолкнули директора и президента клуба подготовить предложение наставнику по новому соглашению.

В последний раз стороны продлевали контракт в июле этого года. Зарплата Индзаги согласно ему составляет 6,5 млн евро в сезон.

Если наставник действительно доработает во главе "неррадзури" минимум до 2028 года, то станет первым за 60 лет тренером, который возглавлял команду больше семи сезонов.

Индзаги присоединился к "Интеру" летом 2021 года. С этого времени он завоевал с командой шесть трофеев. В том числе в 2024 году чемпионство Италии и Суперкубок страны.

В текущем сезоне Серии А "неррадзури" идут на третьем месте с четырьмя очками отрыва от первого "Наполи", но с двумя матчами в запасе. В Лиге чемпионов команда Индзаги находится на шестой строчке.