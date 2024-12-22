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Ювентус готов отпустить своего капитана в январе, ведь не продлит его контракт летом
Среди претендентов – один из конкурентов за Скудетто
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Ювентуса" Данило может покинуть клуб уже в январе. Об этом сообщает Николо Скира.
Клуб больше не считает его нетронутым, также бразилец не является ключевым футболистом в планах "бьянконерри". К тому же его контракт, который завершается следующим летом, продлен не будет.
33-летний защитник хотел бы продолжить играть в Европе, несмотря на большие предложения с других континентов. В частности, это касается клубов с чемпионатов Бразилии и Саудовской Аравии.
Данило все еще остается главной трансферной целью для "Наполи". Конте хочет получить защитника уже в январе.
Данило выступает за "Ювентус" с лета 2019 года. Всего на его счету 213 поединков за "бьянконерри".
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