Ювентус готов отпустить своего капитана в январе, ведь не продлит его контракт летом

Капитан "Ювентуса" Данило может покинуть клуб уже в январе. Об этом сообщает Николо Скира.

Клуб больше не считает его нетронутым, также бразилец не является ключевым футболистом в планах "бьянконерри". К тому же его контракт, который завершается следующим летом, продлен не будет.

33-летний защитник хотел бы продолжить играть в Европе, несмотря на большие предложения с других континентов. В частности, это касается клубов с чемпионатов Бразилии и Саудовской Аравии.

Данило все еще остается главной трансферной целью для "Наполи". Конте хочет получить защитника уже в январе.

Данило выступает за "Ювентус" с лета 2019 года. Всего на его счету 213 поединков за "бьянконерри".