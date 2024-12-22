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Серия А. Рома - Парма 5:0. Волшебные стены Олимпико
Вновь разгромная победа "волков" дома
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 17-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Парма" 5:0
Голы: Дибала 8 (пен.), 51, Салемакерс 13, Паредес 74 (пен.), Довбик 83
"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс, Ндика, Салемакерс, М. Коне, Паредес, Анхелиньо, Дибала, Эль-Шаарави, Довбик
"Парма": Сузуки, Дельпрато (Валенти 54), В. Кулибали, Балог, Валери (Бенедичак 59), Сом, Эрнани, Ман, Алмквист (Канчелльери 54), Мохамед (Д. Камара 46), Бонни (Михайла 70)
Предупреждения: Анхелиньо 64 - Бонни 23, Алмквист 50
Главный арбитр: Марко Ди Белло
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