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Монца – Ювентус: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Различные части турнирной таблицы
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 17 тура Серии А "Монца" дома примет "Ювентус". В предыдущем сезоне в обоих матчах победу праздновали туринцы. В этот раз они также идут на высокой позиции в Серии А (шестой), а “бело-красные находятся в зоне вылета на 19 месте. У команд 28 и 10 очков соответственно.
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В то же время "Ювентус" в последних четырех встречах гостевых подряд сыграл вничью, а также уже знает вкус горечи поражения против "Монцы" на его поле. Потому и пусть хозяева идут на дне турнирной таблицы, шансы у них есть.
Чемпионат Италии, 17 тур
22 декабря, 21:45. "Бриантео" (Монца)
"Монца" – "Ювентус"
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
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