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Серия А. Венеция выбирается с последнего места
Победа над другой командой из зоны вылета
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Серия А. 17-й тур
Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"
"Венеция" - "Кальяри" 2:1
Голы: Дзампано 38, Шверко 67 - Паволетти 76
"Венеция": Станкович, Альтаре, Идзес, Шверко, Дзампано (Бьяркасон 90+1), Андерсен (Чрнигой 70), Николусси Кавилья, Эллертсон, Ористаньо (Д. Йебоа 84), Бузио (Шингтьенн 90), Похьянпало (Гиткьер 84)
"Кальяри": Шерри, Дзаппа, Мина (Витеска 72), Луперто, Зортеа (Феличи 65), Адопо, Макумбу, Дейола (Лападула 53), Ауджелло, Гаэтано (Марин 65), Пикколи (Паволетти 72)
Предупреждения: Идзес 82 - Витеска 73, Паволетти 82
"Венеция" уже казалась безнадежно застрявшей на последнем месте, Эусебио Ди Франческо уже казался практически уволенным, но в клубе выдержали паузу, и успехи начались. После четырех очков в девяти турах, после четырех поражений подряд добыты пять очков в трех турах, в которых команда не проигрывала.
"Кальяри" выдал свою серию из трех матчей без поражений ранее. В том числе 3:3 с "Миланом". Затем проиграл "Фиорентине" и "Аталанте" лишь со счетом 0:1, играя весьма прилично. Но он играл посреди недели в Кубке и был разгромлен "Ювентусом" со счетом 0:4. Возможно, устал физически и ментально после такого.
Очень важно, что "Венеции" удалось продолжить сразу после отличного выступления в гостях в лиге против того же "Ювентуса", когда победа была упущена в добавленное время, и добыть победу в прямой битве команд из зоны вылета. В награду она покидает последнее место. Хотя "Кальяри" еще не догнала.
Игра была живой, с шансами забить, с 13-ю ударами в створ ворот. "Кальяри" владел мячом в два раза чаще, но вряд ли это приносило ему дивиденды. Вначале, правда, игрокам "Венеции" пришлось с трудом блокировать удары, а их вратарь Станкович отбил удар головой Мины лицом.
Хозяева при этом и открыли счет. Ористаньо прорвался слева, выложил в центр и чуть назад, а правый защитник Дзампано замкнул.
В начале второго тайма голкипер гостей Шерри отбивал удар Николусси Кавильи под перекладину, бросался в ноги другим игрокам, с трудом отбил удар Андерсeна. В итоге он все же пропустил второй. Шверко прорвался, упал, но все же сумел пробить в падении. Соперники удивились и не остановили мяч.
"Кальяри" ответил. Паволетти вышел на замену и замкнул головой навес Ауджелло. Станкович тащил удар Дзаппы, совершал двойной сейв в упор против Лападулы, блокировал Феличи на выходе. В итоге "Венеция" все же удержалась.
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