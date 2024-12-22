Серия А. Аталанта продолжает серию чемпионских побед и любых побед

Серия А. 17-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Эмполи" 3:2

Голы: Де Кетеларе 34, 86, Лукман 45+1 - Коломбо 13, Эспозито 57 (пен.)

"Аталанта": Карнезекки, Коссуну, Джимсити (Хиен 70), Колашинац, Белланова (Куадрадо 80), Эдерсон, Пашалич, Дзаппакоста (Руджери 70), Де Кетеларе, Ретеги (Дзаньоло 21), Лукман (Самарджич 70)

"Эмполи": Васкес, Гогличидзе (Мариануччи 80), Исмаили, Пеццелла, Гьяси, Анжорин, Грасси (Мале 70), Какаче, Хендерсон (Самбия 84), Эспозито (Фаццини 71), Коломбо

Предупреждения: Дзаньоло 22 - Пеццелла 64

Главный арбитр: Эрманно Феличиани

Последние победы "Аталанты" в лиге выходят сложными, вымученными. Такие называют чемпионскими, обязательно нужными для завоевания трофеев. О Скудетто в Бергамо совершенно не хотят говорить, полузащитник команды Мартен Де Роон даже не хочет произносить "это слово". Но когда ты удерживаешь первое место три тура подряд, выигрываешь 11 матчей в лиге подряд - этого слова не избежать.

В последних шести турах лиги бергамцам реально тяжело. В последних трех - крайне тяжело. "Милан" они переиграли голом на 89-ой минуте, "Кальяри" забили ранее (1:0), но героем матча был их вратарь Марко Карнезекки, что признал и Джан Пьеро Гасперини. А победного гола против "Эмполи" пришлось ждать до 86-ой минуты. Тем не менее, во всех трех случаях были добыты победы. Именно чемпионские.

Сопротивление "Эмполи", крепкого середняка, уже отбиравшего в этом сезоне очки у "Ювентуса", "Болоньи", "Фиорентины", ожидалось. Даже в гостях. Тем более в гостях, ведь 12 из своих 19-ти очков набрал на выезде, в Кубке выбил ту же "Фиорентину" также на выезде. И на сегодняшнем выезде начал успешно. Вбрасывание аута нашло Хендерсона справа, тот пробежал и прострелил немного назад на Коломбо.

Поиск ответа "Аталанты" не выглядел особо успешным. Не сказать, что она как-то особо мощно штурмовала ворота. Моментов особо не создавала, кроме удара головой Колашинаца в упор с подачи штрафного в стойку. Еще и потеряла своего лучшего бомбардира Матео Ретеги из-за травмы. Но гол все же нашла. Дзаппакоста навесил слева, Дзаньоло не достал, но достал в падении головой Де Кетеларе.

Далее Джимсити головой также замкнул "стандарт" в стойку. А в раздевалку Дзаньоло головой сбросил Лукману, а тот прорвался мимо защитников, других оттеснил и забил. В восьмом из девяти последних матчей во всех турнирах забила и/или ассистировала замена - Дзаньоло как раз заменил Ретеги.

Второй тайм "Аталанта" начала с ударов Де Кетеларе и Эдерсона, хороших, но немного неточных. Однако пропустила, когда Джимсити опоздал с вытянутой ногой и попал Грасси в ногу. ВАР это заметил, пенальти реализовал Эспозито. После чего "Эмполи" четко оборонялся, не позволял опасных моментов, даже об особо сильном давлении не следует говорить. Де Кетеларе дважды не попадал.

Все же в итоге Шарль попал. Получил мяч в правой части штрафной площадки на входе в нее, начал смещаться в центр по прямой линии, смещался, смещался и в правильный момент выдал удар низом на противоходе в ближний угол. Васкес не сумел отреагировать.

"Аталанта" на первом месте, опережая "Наполи" на два очка. "Эмполи" на 11-ом.