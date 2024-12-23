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Бергамаски встретять Рождество лидерами чемпионата. Аталанта – Эмполи 3:2. Обзор матча и видео голов
Черно-синим пришлось приложить максимум усилий для одержания этой победы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эмполи" удивили хозяев, открыв счет в начале встречи благодаря точному Лоренцо Коломбо. Уже перед перерывом Шарль де Кетеларе и Адемола Лукман своими голами вывели "Аталанту" вперед. Однако, гости во втором тайме во второй раз отличились в воротах "черно-синих" благодаря удачной реализации пенальти от Себастьяно Эспозито. "Эмполи" был близок, чтобы уехать из Бергамо с очковым достижением, но Шарль де Кетеларе в конце матча вырвал для хозяев очередную победу в чемпионате.
Команда Гасперини Рождество будет встречать лидерами Серии А (40 очков), опережая ближайшего преследователя "Наполи" на 2 пункта. Что касается "Эмполи", то они с 19 очками теперь 11-е в турнирной таблице (столько же имеют "Рома" и "Торино"). После Рождества "Аталанту" ждет выездная битва с "Лацио", а "Эмполи" дома будет принимать "Дженоа".
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Смотрите обзор матча 17-го тура Серии А
Бергамо. "Стадио Атлети Адзурри д'Италия"
Аталанта - Эмполи 3:2
Голы: де Кетеларе 34, 86, Лукман 45+1 - Коломбо 13, Эспозито 57 (пен.)
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