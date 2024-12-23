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Проклятие ничьих для старой синьоры окончательно снято?! Монца - Ювентус 1:2. Обзор матча и видео голов

Италия

Туринцы решили не дарить очки аутсайдеру чемпионата

Проклятие ничьих для старой синьоры окончательно снято?! Монца - Ювентус 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" в начале матча вышел вперед, благодаря голу Вестона Маккенни, который замкнул подачу с углового от Копмейнерса. В середине первого тайма Самуэле Биринделли сравнял счет, пробив слета по мячу после навеса от Карбони. Впрочем, Николас Гонсалес ближе к перерыву вывел "старую синьору" вперед, воспользовавшись пассивностью защитников хозяев у ворот Турати. Этот гол аргентинца стал последним в этой встрече, прервав туринцам серию из четырех ничейных матчей в чемпионате.

Благодаря этой победе "Ювентус" теперь шестой, имея в своем активе 31 очко. "Монца" по-прежнему находится на дне турнирной таблицы с 10 очками. В следующем туре туринцы сыграют дома против "Фиорентины", а "бело-красные" проведут игру на выезде против "Пармы".

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Смотрите обзор матча 17-го тура Серии А

Монца. "Стадио Бриантео"

Монца - Ювентус 1:2

Голы: Биринделли 22 - Маккенни 14, Гонсалес 39

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Гресь
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