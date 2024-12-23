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Интер - Комо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Интер - Комо: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.12.24 ⋊ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" встретится с "Комо" в рамках 17-го тура итальянской Серии А. Игра пройдет в Милане на стадионе "Сан-Сиро".
"Нерадзурри" на данный момент занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея 34 очков и матч в запасе.
"Комо" является новичком высшего дивизиона. Сейчас команда идет на 15-й строчке, набрав 15 пунктов.
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Начало поединка - в 21:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Серия А. 17-й тур.
23 декабря 2024 год
Милан, "Сан-Сиро"
"Интер" 21:45 "Комо"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
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