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Интер - Комо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Интер - Комо: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.12.24 ⋊ Серия А на UA-Футбол

Интер - Комо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер" встретится с "Комо" в рамках 17-го тура итальянской Серии А. Игра пройдет в Милане на стадионе "Сан-Сиро".

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"Нерадзурри" на данный момент занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея 34 очков и матч в запасе.

"Комо" является новичком высшего дивизиона. Сейчас команда идет на 15-й строчке, набрав 15 пунктов.

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Начало поединка - в 21:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Серия А. 17-й тур.
23 декабря 2024 год
Милан, "Сан-Сиро"
"Интер" 21:45 "Комо"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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