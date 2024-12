Ювентус достиг юбилейного, исторического показателя побед в Серии А

После серии из четырех ничейных матчей в чемпионате, "Ювентус" вчера на выезде переиграл "Монцу" со счетом 2:1. Этот результат имел особое значение для "старой синьоры".

По информации Opta, туринцы выиграли свой 1700-й матч в Серии А. Учитывая высший дивизион топ-5 европейских лиг, только "Реал", "Барселона" и "Арсенал" достигли этого показателя начиная с сезона 1929/30.

