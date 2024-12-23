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Ювентус достиг юбилейного, исторического показателя побед в Серии А

Италия

Лишь три команды из топ-5 лиг могут похвастаться подобным результатом

Ювентус достиг юбилейного, исторического показателя побед в Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После серии из четырех ничейных матчей в чемпионате, "Ювентус" вчера на выезде переиграл "Монцу" со счетом 2:1. Этот результат имел особое значение для "старой синьоры".

По информации Opta, туринцы выиграли свой 1700-й матч в Серии А. Учитывая высший дивизион топ-5 европейских лиг, только "Реал", "Барселона" и "Арсенал" достигли этого показателя начиная с сезона 1929/30.

Отметим, что превзойти этот показатель "Ювентус" сможет 29 декабря в домашнем матче против "Фиорентины".

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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Гресь
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