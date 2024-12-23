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Ювентус достиг юбилейного, исторического показателя побед в Серии А
Лишь три команды из топ-5 лиг могут похвастаться подобным результатом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После серии из четырех ничейных матчей в чемпионате, "Ювентус" вчера на выезде переиграл "Монцу" со счетом 2:1. Этот результат имел особое значение для "старой синьоры".
По информации Opta, туринцы выиграли свой 1700-й матч в Серии А. Учитывая высший дивизион топ-5 европейских лиг, только "Реал", "Барселона" и "Арсенал" достигли этого показателя начиная с сезона 1929/30.
1700 - Juventus have won their 1700th match in Serie A, considering the top-flight division of Big-5 European leagues, only Real Madrid, Barcelona and Arsenal have reached this milestone since 1929/30. Milestone.#MonzaJuventus #MonzaJuve pic.twitter.com/p3PY7DF3p0— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 22, 2024
Отметим, что превзойти этот показатель "Ювентус" сможет 29 декабря в домашнем матче против "Фиорентины".
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