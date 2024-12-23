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Мотта отметил двух игроков, которые повлияли на положительный результат в матче с Монцой

Италия

Хоть здесь старая синьора не подарила очки сопернику

Мотта отметил двух игроков, которые повлияли на положительный результат в матче с Монцой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Ювентус" на выезде победил аутсайдера Серии А "Монцу" со счетом 2:1. После матча тренер туринцев Тьяго Мотта отметил, что его команда могла сыграть немного лучше в определенных аспектах игры.

"Мы играли на победу, когда мы повели в счете. У нас все было хорошо, потом после того, как они сравняли счет, мы хорошо вернулись в игру. Мы должны были быть лучше в переходах, что, возможно, позволило бы нам забить больше голов, но вместо этого игра осталась открытой. Однако "Монца" хорошо выступила с качественными игроками и тренером, который выполняет великолепную работу. Победы в таких матчах, как сегодняшний, являются частью нашего процесса роста, теперь мы должны восстановить тех, кто должен вернуться, отдохнуть и подготовиться к противостоянию с "Фиорентиной". Иметь таких игроков, как Уэс [МакКенни] и Нико [Гонсалес], важно, очень важно: это игроки, которые, помимо техники, имеют большое желание помочь команде. Это не случайно, что они забили, и они этого заслуживают", - заявил Тьяго Мотта.

Отметим, что после 17-го тура "Ювентус" занимает шестое место, имея в своем активе 31 очко.

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Источник:
Ювентус
Опубликовал: Александр Гресь
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