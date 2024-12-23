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Гасперини после 3:2 с Эмполи: Мы до последней минуты верим, что сможем победить
Бергамаски продолжают держать положительную тенденцию результатов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Аталанта" сумела вырвать победу над "Эмполи" со счетом 3:2. После матча тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини отметил, что борьба за Скудетто будет очень интересной в этом сезоне.
"Там много команд, которые теснятся друг за другом, и это делает эту кампанию очень захватывающей. Сейчас мы возглавляем таблицу на Рождество, это чрезвычайный результат. Мы надеемся, что 2025 год будет таким же замечательным, как и 2024, но мы должны сохранить этот настрой. Я думаю, что это [победа над "Эмполи"] все благодаря нашей энергии и командному духу. Даже когда у нас не лучший день, мы до последней минуты верим, что сможем победить. Этот менталитет имеет большое значение, мы никогда не сдаемся.
Мы дали отпор команде, которая приехала сюда играть в хороший футбол. Конечно, два мяча, которые они забили, произошли из-за нашей растерянности и пенальти, назначенного VAR, но все же это наша заслуга, что мы победили. Во время первого гола мы почти отвлеклись, любуясь нашими болельщиками, и не заметили вбрасывания мяча. Я считаю, что пенальти был чрезвычайно щедрым, скажем так, но мы победили", - цитирует Гасперини Football Italia.
Отметим, что следующий матч "Аталанта" сыграет 28 декабря на выезде против "Лацио".
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