Фиорентина - Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Фиорентина" встретится с "Удинезе" в рамках 17-го тура итальянской Серии А. Игра состоится во Флоренции на стадионе "Артемио Франки".

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"Фиалки" сейчас занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея 31 очко и два матча в запасе. "Удинезе" находится на 9-й позиции, имея в своем активе 20 пунктов и игру в запасе.

Серия А. 17-й тур.

23 декабря, 19:30

Флоренция, "Артемио Франки"

Судья: Маттео Марченаро

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