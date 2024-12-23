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Фиорентина - Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Фиорентина - Удинезе: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.12.24 ⋊ Серия А на UA-Футбол

Фиорентина - Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фиорентина" встретится с "Удинезе" в рамках 17-го тура итальянской Серии А. Игра состоится во Флоренции на стадионе "Артемио Франки".

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"Фиалки" сейчас занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея 31 очко и два матча в запасе. "Удинезе" находится на 9-й позиции, имея в своем активе 20 пунктов и игру в запасе.

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Серия А. 17-й тур.
23 декабря, 19:30
Флоренция, "Артемио Франки"
Судья: Маттео Марченаро
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Фіорентина - Удінезе
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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