Монца уволила главного тренера команды

"Монца" объявила об увольнении главного тренера команды Алессандро Несту.

"Клуб благодарит Алессандро за то, что он сделал, и желает ему всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении "Монцы“.

48-летний специалист возглавлял итальянский клуб с июля текущего года. "Монца" сейчас занимает 20 место в турнирной таблице Серии А, имея 10 очков. Команда находится в зоне вылета в Серию В.

AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.



Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro. pic.twitter.com/RjgdhmHwBC — AC Monza (@ACMonza) December 23, 2024

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