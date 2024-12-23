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Монца уволила главного тренера команды

Италия

Алессандро Неста уходит с должности

Монца уволила главного тренера команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Монца" объявила об увольнении главного тренера команды Алессандро Несту.

"Клуб благодарит Алессандро за то, что он сделал, и желает ему всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении "Монцы“.

48-летний специалист возглавлял итальянский клуб с июля текущего года. "Монца" сейчас занимает 20 место в турнирной таблице Серии А, имея 10 очков. Команда находится в зоне вылета в Серию В.

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Источник:
Мonza
Опубликовал: Екатерина Власова
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