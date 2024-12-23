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Монца уволила главного тренера команды
Алессандро Неста уходит с должности
Getty Images/Global Images Ukraine
"Монца" объявила об увольнении главного тренера команды Алессандро Несту.
"Клуб благодарит Алессандро за то, что он сделал, и желает ему всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении "Монцы“.
48-летний специалист возглавлял итальянский клуб с июля текущего года. "Монца" сейчас занимает 20 место в турнирной таблице Серии А, имея 10 очков. Команда находится в зоне вылета в Серию В.
AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.— AC Monza (@ACMonza) December 23, 2024
Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro. pic.twitter.com/RjgdhmHwBC
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