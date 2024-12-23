Хавбек Ювентуса избежал серьезной мышечной травмы

По результатам медицинских обследований, которые прошел полузащитник "Ювентуса" Тен Копмейнерс, стало известно, что футболист избежал серьезной мышечной травмы.

"Бьянконери" надеются, что нидерландский хавбек будет готов к матчу Серии А против "Фиорентины".

Добавим, что Копмейнерс получил мышечное повреждение в матче 17-го тура Серии А против "Монцы" (2:1).

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