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Хавбек Ювентуса избежал серьезной мышечной травмы

Италия

Копмейнерс может сыграть против Фиорентины

Хавбек Ювентуса избежал серьезной мышечной травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По результатам медицинских обследований, которые прошел полузащитник "Ювентуса" Тен Копмейнерс, стало известно, что футболист избежал серьезной мышечной травмы.

"Бьянконери" надеются, что нидерландский хавбек будет готов к матчу Серии А против "Фиорентины".

Добавим, что Копмейнерс получил мышечное повреждение в матче 17-го тура Серии А против "Монцы" (2:1).

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Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция) Тён Копмейнерс
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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