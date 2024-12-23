Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Ювентуса избежал серьезной мышечной травмы
Копмейнерс может сыграть против Фиорентины
Getty Images/Global Images Ukraine
По результатам медицинских обследований, которые прошел полузащитник "Ювентуса" Тен Копмейнерс, стало известно, что футболист избежал серьезной мышечной травмы.
"Бьянконери" надеются, что нидерландский хавбек будет готов к матчу Серии А против "Фиорентины".
Добавим, что Копмейнерс получил мышечное повреждение в матче 17-го тура Серии А против "Монцы" (2:1).
Читайте такжеМотта отметил двух игроков, которые повлияли на положительный результат в матче с Монцой
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Ты нашу семью оскорбил". Дочь Фарион обратилась с претензиями к Усику
- Сборная не при чем. Появились новые подробности в допинговом деле Мудрика
- "Я закончу войну в Украине". Трамп сделал заявление относительно встречи с Путиным
- Раньери: У Довбика тысяча маленьких проблем, эти голы важны для него
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000