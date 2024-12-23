Монца уже определилась с новым наставником команды

"Монца" представил нового главного тренера первой команды. Им стал итальянский специалист Сальваторе Боккетти.

Контракт со специалистом будет действовать до 30 июня 2027 года. Боккетти заменил на этом посту Алессандро Несту.

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Сальваторе ранее тренировал "Верону U-18 и U-19", а в октябре 2022 года стал наставником первой команды, но в декабре этого же года ушел с должности и стал ассистентом нового главного тренера "Вероны".