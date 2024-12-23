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Ювентус хочет продлить контракт со своим хавбеком
Клуб уже начал переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" начал переговоры с центральным полузащитником Уэстоном МакКенни о продлении контракта. Об этом сообщил Николо Скира.
Нынешнее соглашение футболиста с "бьянконери" истекает 30 июня 2026 года. Руководство туринского клуба предлагает МакКенни новый контракт, рассчитанный до 2028 года, с возможностью продления сотрудничества еще на год.
Уэстон в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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