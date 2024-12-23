Ювентус хочет продлить контракт со своим хавбеком

"Ювентус" начал переговоры с центральным полузащитником Уэстоном МакКенни о продлении контракта. Об этом сообщил Николо Скира.

Нынешнее соглашение футболиста с "бьянконери" истекает 30 июня 2026 года. Руководство туринского клуба предлагает МакКенни новый контракт, рассчитанный до 2028 года, с возможностью продления сотрудничества еще на год.

Уэстон в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.