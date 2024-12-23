Серия А. Фиорентина начинает серию поражений в лиге

Серия А. 17-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Удинезе" 1:2

Голы: Кен 8 (пен.) - Лукка 49, Товен 57

"Фиорентина": Де Хеа, Кайоде, Комуццо, Раньери, Гозенс (Паризи 86), Адли (Мандрагора 62), Катальди, Кольпани (Иконе 70), Бельтран (Гудмундссон 62), Соттил (Куаме 70), Кен

"Удинезе": Сава, Т. Кристенсен, Кабаселе, Туре (Абанква 46), Эхизибе (Модешту 87), Ловрич, Карлстрем, Эккеленкамп (Атта 67), Земура, Товен (Браво 87), Лукка

Предупреждения: Соттил 5, Куаме 81 - Земура 38, Т. Кристенсен 46, Эхизибе 52, Сава 73, Ловрич 90+4

"Фиорентина" начала барахлить. Из последних шести матчей во всех турнирах выиграла лишь два. В последних трех и вовсе не побеждала. Можно было сказать, что 0:1 в Апеннинском дерби в гостях у Болоньи и 1:1 в Лиге Конференций в гостях у "Витории" Гимарайнш - вряд ли признак кризиса. Но поражение дома от "Удинезе" - сильный признак.

Насколько сильным был соперник? Победа, ничья и шесть поражений в предыдущих восьми матчах во всех турнирах - вряд ли хорошая визитная карточка. Но при все проблемах "Удинезе" начинал матч девятым в лиге. В предыдущих двух гостевых матчах лиги не проиграл. Фриуланцы - всегда серьезный соперник, и их успех - вряд ли сенсация.

Игра была довольно странной. Иногда интересной, живой, с моментами, иногда - совершенно сонной. Жаловаться не хочется, но хотелось бы большего.

Соттил поначалу получил желтую карточку за симуляцию, но ВАР вмешался и побудил назначить пенальти за фол Кристенсена на нем. Кен реализовал пенальти. "Фиорентина" пыталась забить второй, но защитники или вратарь отбивали четко, Лукка головой в ответ немного не попал.

В начале второго тайма Раньери пытался выбить мяч, но вышло ужасно, и Эккеленкамп с фланга выложил в штрафную Лукке. Вскоре Лукка ударом через себя ножницами попал в стойку. А Товен прорвался справа и закрутил в дальний угол. В стойку попадал и Кен, с линии штрафной. Товен бил в прыжке, но Раньери заблокировал.

В концовке удар издали Катальди вратарь гостей Сава перевел в стойку. Он еще и отбивал серьезный удар Иконе. Позволив "Удинезе" выстоять. В равном матче, в котором обе команды создали шансы забить. Вина лежит на "Фиорентине". Ведь в качестве фаворита она должна была установить доминирование. Не смогла.

Второе поражение флорентийцев в лиге подряд. Сразу после восьми побед в том турнире подряд, лучшей серии для клуба с 1960-го года. Ясно, что такая серия когда-то должна была завершиться. Но от этой ясности "фиалкам" не легче. Они начинают сползать вниз. Ныне на пятом месте. "Удинезе" же остается на девятом.