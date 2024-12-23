Хавбек Фиорентины посетил матч команды впервые после сердечного приступа

Полузащитник "Фиорентины" Эдуардо Бове присутствовал на матче своей команды против "Удинезе". Футболист сидел на скамейке запасных впервые после сердечного приступа.

Чтобы позволить Бове это, "Фиорентина" получила специальное разрешение от ФИФА. Поскольку игроку вставили съемный подкожный дефибриллятор, то согласно правилам в Италии футболист не может участвовать в любой спортивной деятельности.

Если Бове хочет продолжить карьеру, ему придется либо удалить устройство, что связано с определенными рисками для здоровья, либо переехать в страну, где правила менее строгие.