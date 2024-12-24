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Неприятные впечатления Сеска от посещения Джузеппе Меацца. Интер - Комо 2:0. Обзор матча и видео голов

Италия

Нерадзурри теперь в топ-3

Неприятные впечатления Сеска от посещения Джузеппе Меацца. Интер - Комо 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Действующие чемпионы Серии А уже в первом тайме могли открыть счет во встрече, однако ни Дюмфрис (удар выше ворот), ни Ди Марко (попал во вратаря) не сумели прошить Пепе Рейну. Уже после перерыва Карлос Аугусто вывел "Интер" вперед, замкнув подачу с углового от Чалханоглу. Игроки "Комо" имели возможность сравнять счет, однако Нико Пас попал прямо в Яна Зоммера. Окончательный результат в этом матче установил Маркус Тюрам, который из-за пределов штрафной площадки пробил в ближнюю "девятку" ворот Пепе Рейны.

Благодаря этому результату "Интер" теперь третий с 37 очками, имея при этом игру в запасе. Команда Сеска Фабрегаса находится на 16-й позиции, имея в своем активе 15 очков. В следующем туре "нерадзурри" сыграют на выезде с "Кальяри", а "Комо" дома будет принимать "Лечче".

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Смотрите обзор матча 17-го тура Серии А

Милан. "Джузеппе Меацца"

Интер - Комо 2:0

Голы: Аугусто 48, М. Тюрам 90+2

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Гресь
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