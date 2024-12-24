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Фиалки на спаде. Фиорентина - Удинезе 1:2. Видео голов и обзор матча

Италия
Фиалки на спаде. Фиорентина - Удинезе 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Фиорентина" минимально уступила "Удинезе" в домашнем поединке 17-го тура Серии А.

Это второе поражение подряд "фиалок" в чемпионате Италии после восьмиматчевой победной серии.

В турнирной таблице "Фиорентина" на 5-м месте, "Удинезе" - на 9-м.

Серия А. 17-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Удинезе" 1:2

Голы: Кин 8 (пен.) - Лукка 49, Товен 57

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