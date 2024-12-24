Италия
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Фиалки на спаде. Фиорентина - Удинезе 1:2. Видео голов и обзор матча
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"Фиорентина" минимально уступила "Удинезе" в домашнем поединке 17-го тура Серии А.
Это второе поражение подряд "фиалок" в чемпионате Италии после восьмиматчевой победной серии.
В турнирной таблице "Фиорентина" на 5-м месте, "Удинезе" - на 9-м.
Серия А. 17-й тур
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Удинезе" 1:2
Голы: Кин 8 (пен.) - Лукка 49, Товен 57
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