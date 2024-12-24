Индзаги указал на компонент игры, за счет которого его команде удалось обыграть Комо

Вчера "Интер" победил дома "Комо" со счетом 2:0, где оба мяча были забиты во втором тайме. После матча тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги отметил, что они провели не идеальный поединок, однако им удалось сломить сопротивление непростого соперника.

"Отдам должное "Комо": они были инициативными и проявили характер, много бегали. Однако мы не позволили им создать много моментов. Поле немного усложнило нам задачу, поскольку оно было не таким идеальным, как обычно, но мы продемонстрировали зрелую игру, играя как одна команда. Мы знали, что можем выиграть игру, увеличив темп во втором тайме, и мы нанесли удар в нужный момент. Вместе со своими партнерами по команде и персоналом Тюрам хорошо поработал, и он адаптировался к нашим принципам с самого начала. Он продолжает совершенствоваться и является качественным игроком. Фраттези? В "Интере", как и в других командах, есть конкуренция за места, но он хорошо работает. Он сыграл 90 минут против "Удинезе", и он хорошо проявил себя после того, как вышел сегодня. Нам нужно продолжать в том же духе и прибавлять с каждой игрой, потому что у нас будет еще много матчей впереди", - заявил Индзаги.

Отметим, что после 17-го тура "Интер" имеет 37 очков и находится на третьем месте, отставая на 3 пункта от "Аталанты", при этом у "нерадзурри" остается игра в запасе.