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Рома проявляет интерес к игроку середняка Ла Лиги

Италия
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Римляне будут бороться за футболиста с другими европейскими клубами

Рома проявляет интерес к игроку середняка Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Рома" явно ищет себе правого защитника в зимнее трансферное окно. Зеки Челик играет на этой позиции, однако гарантированной замены турку нет, и "волки" понимают, что им сейчас необходимо усилить эту позицию.

По информации Marca, "Рома" нацелилась на Андрея Рациу из "Райо Вальекано". Своей игрой в обороне, высокой скоростью и силой в атаке, румын давно привлек внимание таких клубов, как "Тоттенхэм", "Наполи", "Атлетико Мадрид" и "Барселону". Появление в этом списке римлян отнюдь не удивляет руководство "Райо Вальекано", которое осознает, что им будет очень трудно удержать своего защитника. Отступные игрока составляют 25 млн евро и эту сумму требует также "Вильярреал", который владеет 50% прав на футболиста.

Добавим, что в этом сезоне Андрей Рациу сыграл 16 матчей, где отметился голом и результативной передачей.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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