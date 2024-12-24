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Авторитетный статистический портал назвал символическую сборную 17-го тура в Серии А. Попал ли в нее Довбик?

Италия

Украинский форвард отметился голом и ассистом в последней игре

Авторитетный статистический портал назвал символическую сборную 17-го тура в Серии А. Попал ли в нее Довбик?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную по итогам матчей 17-го тура Серии А.

Украинский легионер "Ромы" Артем Довбик попал в одиннадцатку лучших игроков на этой неделе. 27-летний форвард "волков" получил оценку 8.41 от аналитического ресурса за свои удачные действия в матче против "Пармы" (5:0).

Также в состав сборной тура попали трое одноклубников украинца: Алексис Селемекерс, Леандро Паредес и Пауло Дибала.

Авторитетный статистический портал назвал символическую сборную 17-го тура в Серии А. Попал ли в нее Довбик? - изображение 1
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Добавим, что в этом сезоне Артем Довбик забил 9 голов и отдал две результативные передачи в 22 матчах за "Рому" во всех турнирах. Украинец является лучшим бомбардиром своей команды в текущем сезоне чемпионата Италии.

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Источник:
WhoScored
Опубликовал: Андрей Журба
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