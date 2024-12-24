Италия
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Команда Довбика может лишиться своего капитана - на него есть два претендента
Значительная потеря может быть
Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее капитана "Ромы" Лоренцо Пеллегрини в настоящее время находится под вопросом.
Согласно информации инсайдера Николо Скиры, в услугах 28-летнего полузащитника находятся "Наполи" и "Фиорентина".
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Также отмечается, что оба клуба не видят препятствий из-за достаточно высокой зарплаты Лоренцо в "Роме" (6 млн. евро в год включая бонусы).
В нынешнем сезоне Пеллегрини отличился 1 забитым мячем и 2 ассистами в 19 поединках на клубном уровне.
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Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Александр Бураков
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