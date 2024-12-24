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Звездный партнер Довбика в Роме может остаться в команде, несмотря на интерес со стороны Галатасарая

Италия

Игрок еще не определился со своим будущим

Звездный партнер Довбика в Роме может остаться в команде, несмотря на интерес со стороны Галатасарая

Фото: twitter.com/OfficialASRoma

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Звездный одноклубник Артема Довбика может остаться в "Роме" несмотря на интерес со стороны одного из топ-клубов Турции.

По обновленной информации от журналиста Николо Скиры, Пауло Дибала на данный момент хочет остаться в "Роме".

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Как стало известно ранее, "Галатасарай" предложил 31-летнему аргентинцу довольно щедрое предложение, однако чемпион мира пока не готов покинуть Рим уже в январе. Между игроком и клубом продолжаются переговоры.

Напомним, что действующий контракт Дибалы с "Ромой" рассчитан до конца июня следующего года.

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В этом сезоне Пауло Дибала забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 19 матчах за "Рому".

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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