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Звездный партнер Довбика в Роме может остаться в команде, несмотря на интерес со стороны Галатасарая
Игрок еще не определился со своим будущим
Фото: twitter.com/OfficialASRoma
Звездный одноклубник Артема Довбика может остаться в "Роме" несмотря на интерес со стороны одного из топ-клубов Турции.
По обновленной информации от журналиста Николо Скиры, Пауло Дибала на данный момент хочет остаться в "Роме".
Как стало известно ранее, "Галатасарай" предложил 31-летнему аргентинцу довольно щедрое предложение, однако чемпион мира пока не готов покинуть Рим уже в январе. Между игроком и клубом продолжаются переговоры.
Напомним, что действующий контракт Дибалы с "Ромой" рассчитан до конца июня следующего года.
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В этом сезоне Пауло Дибала забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 19 матчах за "Рому".
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