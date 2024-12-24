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Рома хочет выкупить контракт бельгийского вингера у Милана

Италия

Алексис Салемекерс может остаться в Роме

Рома хочет выкупить контракт бельгийского вингера у Милана

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" хочет выкупить контракт бельгийского правого вингера Алексиса Салемекерса у "Милана". Об этом сообщил Николо Скира.

Салемекерс находится в аренде в "Роме" с начала сезона текущего сезона. Клуб доволен игрой футболиста.

"Милан", в свою очередь, оценивает трансферную стоимость игрока в 16-18 миллионов евро.

Добавим, что Алексис в текущем сезоне сыграл 7 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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