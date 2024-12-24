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Рома хочет выкупить контракт бельгийского вингера у Милана
Алексис Салемекерс может остаться в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" хочет выкупить контракт бельгийского правого вингера Алексиса Салемекерса у "Милана". Об этом сообщил Николо Скира.
Салемекерс находится в аренде в "Роме" с начала сезона текущего сезона. Клуб доволен игрой футболиста.
"Милан", в свою очередь, оценивает трансферную стоимость игрока в 16-18 миллионов евро.
Добавим, что Алексис в текущем сезоне сыграл 7 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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