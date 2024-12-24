Нападающий "Милана" готов уйти из клуба.

По информации Николо Скиры, Самуэль Чуквуэзе может покинуть столичный клуб. Его игра не устраивает "россонери".

"Самуэль Чуквуэзе может уйти из "Милана" как было объявлено два месяца назад. Его выступления не удовлетворили "Милан", что открыло дверь для его продажи", - сообщил Скира.

Инсайдер заявил, что английские и саудовские клубы запросили информацию о футболисте за последние недели, но официальных предложений "Милан" не получал.

"Некоторые иностранные клубы (английские и саудовские) уже запросили информацию о вингере в последние недели. Пока нет предложений", - сказал Скира.

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В этом сезоне Самуэль Чуквуэзе сыграл 21 игру за "Милан" во всех турнирах. На его счету 3 гола и одна голевая передача.

Контракт с "Ювентусом" действителен до 2028 года. TransferMarkt оценивает игрока в 18 млн евро.