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Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере хавбека Аталанты
Эдерсон может перейти в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" активно работает над усилением своего состава и, по данным Football Italia, одним из главных кандидатов на переход в команду является бразильский полузащитник "Аталанты" Эдерсон.
Но интерес к бразильцу проявляют и другие топ-клубы, в частности "Ливерпуль". Однако, именно "Манчестер Юнайтед" планирует инициировать переговоры с "Аталантой" уже в ближайшее время.
Тransfermark оценивает стоимость трансфера Эдерсона в 50 млн евро. Хавбек в текущем сезоне сыграл 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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