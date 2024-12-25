Сложные победы грандов. Итоги 17-го тура Серии А

В 17-ом туре Серии А не было Топ-матчей. Впрочем, командам Топ-8 было тяжело даже против середняков и аутсайдеров. Тем не менее, все, кроме "Фиорентины", одержали победы. Не позволяя приблизиться "Роме", которая вновь разгромила дома.

"Аталанта", "Наполи", "Интер"

Выходит, что среди команд Топ-8 наиболее легкую победу добыл "Интер". С разницей два мяча из них в туре побеждали лишь он и "Болонья". Но и чемпион вовсе не отыграл ярко. Хотя солидно, организованно, со стержнем. В этом нет сомнений.

По воротам "Комо" миланцы били более чем в два раза больше (17:8), владели мячом почти в два раза больше. Хотя создавали немного. Забивали с углового в начале второго тайма и прорыва в самой его концовке. Только и всего.

Они могли даже пропустить при счете 1:0. Автор первого гола Аугусто еще и спас в обороне.

Контраст с 6:0 в гостях над "Лацио" ощутимый. Но ведь невозможно постоянно громить. Тем более, что "Интер" громит в гостях. Дома не громил никого ни в одном турнире с первого октября. Так что 2:0 без пропущенных - несомненный успех.

Симоне Индзаги поздравлял "Комо" за положительный футбол. При этом замечая, что "Интер" был всегда сфокусирован и позволил ему очень мало. Признал недостаток остроты подопечных в первом тайме, но отмечал переключение передачи во втором.

"Аталанта" играла сразу после 6:1 над "Чезеной" в Кубке. Но и сразу после двух тяжелых побед в лиге над "Миланом" и "Кальяри". Ее игровая форма ныне не лучшая. И именно потому продолжение серии побед в лиге до 11-ти настолько впечатляет.

Матч против крепкого "Эмполи" начался пропущенным, на 85-ой минуте все еще держал счет 2:2. Два последних гола команды - Лукмана и Де Кетеларе - состоялись больше благодаря индивидуальным действиям, чем командным.

Джан Пьеро Гасперини также хвалил соперника. Заявил, что первый гол, ранний, был практически пропущен из-за отвлечения на восхищение поддержкой своих болельщиков. Непрофессиональная причина. Говорил о характере, борьбе команды. Не об игре.

Он благодарил автора дубля Де Кетеларе, Дзаньоло, вышедшего на замену и сделавшего ассист. Уже в восьмом из девяти последних матчей во всех турнирах замена забила и/или ассистировала. Всегда очень важный ресурс.

Такие победы называют чемпионскими, обязательно нужными для завоевания трофеев.

"Наполи" одержал вторую победу подряд после потери первого места. И вторую гостевую. Ныне - еще и против "Дженоа", не проигравшей шесть матчей лиги подряд, а дома неуступчивой с начала сезона, да и в предыдущем. Важная победа.

В первом тайме неаполитанцы играли хорошо. Антонио Конте говорил о лучшем тайме в сезоне. В два раза больше владели мячом, позволили генуэзцам лишь один удар по воротам. Два гола уже к 23-ей минуте.

А вот во втором они исчезли. Проигрывали в одни ворота. Вратарь Алекс Мерет спасал. Стойка отбивала. Конте бесился, говоря, что его команда могла потерять победу в абсурдной манере и такой тайм никогда не должен повториться.

В восьми последних матчах во всех турнирах "Наполи" лишь однажды победил с разницей более одного мяча. То есть ему тяжело. Но он продолжает побеждать. На этот раз - еще и без лидера обороны Буонджорно, без Кварацхелии в стартовом составе.

"Ювентус" и "Милан"

"Ювентус" может лишь мечтать о серии побед. В Монце он прервал серию ничьих в лиге на четырех. В последних девяти матчах лиги даже после этой победы шесть ничьих. В последних 12-ти в гостях - восемь. Так что очков мало, а работы много.

Вновь мешали травмы. Опорник МакКенни играл слева в обороне, вингер Нико Гонсалес - на позиции "десятки". Но интересно, что оба забили.

В целом игру туринцев вряд ли можно было назвать достойной гранда. "Юве" рано забил, но быстро пропустил, второй гол забил в бардаке в штрафной соперника, не создавал достаточно, многовато позволял сопернику. Хотя ведь победил.

Тьяго Мотта много говорил о тактике, о позициях игроков. Потому что об игре особо нечего говорить. Но три очка в кармане, и в такое время ничего, кроме этого, не важно.

То же касается и "Милана". Он ехал в Верону с одной победой в пяти предыдущих матчах лиги, с протестами, возмущением болельщиков, не менее сильным, да и, вообще-то, более, чем вокруг "Ювентуса". Нужно было победить любой ценой.

Здесь из-за травм также пришлось принимать странные кадровые решения. Выпускать с первых минут крайнего защитника Терраччьяно в центр поля, в итоге произвести лишь три замены. В первом тайме Рафаэль Леау ушел из-за травмы.

Здесь также впечатляющей игры не было, несмотря на почти двукратное преимущество по владению. Решил все опорник Рейндерс восьмым голом в сезоне во всех турнирах.

И оборона, не пропустившая в четырех из пяти последних матчей лиги.

Паулу Фонсека говорил о заторможенности, отсутствии агрессии и плохих решениях в первом тайме, но и о владении мячом и четкой стабильной обороне. Говорил о травмах и заявил, что в такой ситуации доволен победой, которая была важнее игры.

Вторая победа "россонери" в последних десяти матчах лиги за пределами "Сан Сиро". Как и первая - со счетом 1:0.

"Лацио", "Фиорентина", "Рома"

Трем командам нужно было опомниться от значимого поражения в предыдущем туре. "Лацио" - от 0:6 дома от "Интера", "Фиорентине" - от поражения в Апеннинском дерби, "Роме" - от провала в Комо. И вторая опомниться не смогла, начав серию поражений.

Первому также было очень тяжело. В Лечче он играл в численном большинстве весь второй тайм, но пропустил, а забить сумел на лишь 87-ой минуте силами защитника Марушича. После чего от 2:2 его спасла перекладина.

Так что победа в Лечче, где проиграли три предыдущих матча, очень важна для "орлов". И особенно - гол именно Марушича, которого объявили одним из главных виновников 0:6.

Марко Барони признал, что его команда очень устала от постоянных матчей и должна поменять батарейки, признал неорганизованную недостаточно острую игру и везение с последним ударом в перекладину. Признался, что ему самому нужен отдых.

"Фиорентина" также явно устала. "Удинезе" принимала после выезда в четверг в Гимарайнш на матч Лиги Конференций. Еще и ранний гол, возможно, усыпил ее. Как раз она могла сделать 2:2, еще и дважды, но дважды попадала в стойку ворот.

Раффаэле Палладино заявил, что его команда провела первый тайм очень хорошо, создавала и ничего не позволяла сопернику, но не добила его, а во втором просто прекратила играть. Сразу же пропустив со своей ошибки.

Три матча без побед подряд и две победы в шести последних матчах во всех турнирах. Второе поражение в лиге подряд сразу после восьми побед в том турнире подряд, лучшей серии для клуба с 1960-го года.

"Рома" уже частично опомнилась от провала в Комо 4:1 в Кубке. Но там ведь играла против команды Серии Б. А в лиге принимала "Парму", которая с разницей более двух мячей в этом сезоне не проигрывала. Но ее удалось легко разгромить.

Раннее давление, ранние голы - уже два к 13-ой минуте - многое решили. Хотя "Парма" огрызалась и дважды попадала в каркас ворот. В итоге Клаудио Раньери не произвел ни одной замены, а арбитр не добавил ко второму тайму ни одной секунды.

В лиге на всех полях речь о второй победе "Ромы" в трех последних матчах, но и второй в семи последних при пяти поражениях. В гостях же она не побеждала в лиге в 11-ти последних матчах. Но хотя бы дом стал крепостью. 4:1 и 5:0 подряд в лиге в Риме.

Раньери спросили, лучший ли это матч "Ромы" под его руководством. Тот не спешил восхвалять команду, вместо этого заявив, что ей еще нужно добавлять. Прежде всего - в гостях.

"Болонья"

"Болонья" как раз начала серию побед. А также добыла уже шестую в восьми последних матчах лиги при лишь одном поражении. Удалось поддержать темп предыдущего блестящего сезона - точно те же 28 очков в 16-ти первых турах.

Выезд к "Торино" традиционно считается сложным. Но ныне туринцы давно плывут. И их удалось победить на классе, без особых усилий, без особой яркости. Даже несмотря на смазанный пенальти Кастро в начале матча.

Сыграла замена. Форвард Даллинга, приобретенный за большие для "россоблу" деньги - 15 миллионов, наконец-то забил первый гол за клуб. Чему Винченцо Итальяно был очень рад.

Рад он и в целом взрослости команды. Ведь после гола Даллинги на 71-ой минуте "Торино" даже не бил по воротам. А "Болонья" забила и второй. Так что и оборона и центр поля отлично отработали. Даже забил опорник - Побега.

Другие

Кроме "Пармы", все середняки и аутсайдеры боролись, старались. Но немного не хватило. Хватило как раз наиболее сильному из них. "Удинезе" - команда Топ-10. Он пребывал в плохой форме, но камбеком во Флоренции напомнил о своей силе.

Боссам "Монцы" надоели плотные достойные поражения (трижды подряд 1:2 в лиге, до этого были две ничьи, а до этого - дважды 0:1), и они после неудачи против "Ювентуса" уволили главного тренера Алессандро Несту.

Вследствие неурожайного тура особое значение приобрела прямая битва команд в зоне вылета. "Кальяри" потерпел третье поражение подряд и остался в этой зоне, а "Венеция" не проиграла третий матч подряд и вышла с последнего места.

Интересно, что оба мяча венецианцев забили защитники, причем с игры, подключившись в атаку вторым темпом. Эусебио Ди Франческо никогда не отказывается от ультраатакующей игры. На этот раз она помогла. Помог и вратарь Станкович, не раз спасая.

Лучший игрок тура - Пауло Дибала ("Рома"). Два гола, ассист и заработанный пенальти

Прорыв тура - "Венеция". Вышла с последнего места

Разочарование тура - "Фиорентина". Начала серию поражений

Лучший вратарь тура - Филип Станкович ("Венеция"). Спасал

Лучший тренер тура - Клаудио Раньери ("Рома"). Вернул домашнюю крепость

1 "Аталанта" 17 13 1 3 42-19 40 2 "Наполи" 17 12 2 3 26-12 38 3 "Интер" 16 11 4 1 42-15 37 4 "Лацио" 17 11 1 5 32-24 34 5 "Фиорентина" 16 9 4 3 29-13 31 6 "Ювентус" 17 7 10 0 28-13 31 7 "Болонья" 16 7 7 2 23-18 28 8 "Милан" 16 7 5 4 25-16 26 9 "Удинезе" 17 7 2 8 21-26 23 10 Рома 17 5 4 8 23-23 19 11 "Эмполи" 17 4 7 6 16-19 19 12 "Торино" 17 5 4 8 17-22 19 13 "Дженоа" 17 3 7 7 14-26 16 14 Лечче 17 4 4 9 11-29 16 15 "Парма" 17 3 6 8 23-33 15 16 Комо 17 3 6 8 18-30 15 17 Верона 17 5 0 12 21-40 15 18 "Кальяри" 17 3 5 9 16-28 14 19 Венеция 17 3 4 10 17-30 13 20 Монца 17 1 7 9 15-23 10

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