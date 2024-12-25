Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпион мира может остаться в Роме, несмотря на слухи о его возможном уходе
Все может измениться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины может остаться в "Роме".
По информации от инсайдера Николо Скиры, ситуация вокруг Леандро Паредеса в "Роме" меняется. Он был готов покинуть римский клуб в январе, когда главным тренером команды был Иван Юрич, однако, на данный момент, он готов остаться в команде.
Также напомним, что ранее появлялась информация о том, что Пауло Дибала хочет остаться в "Роме", несмотря серьезный интерес со стороны турецкого топ-клуба.
Сообщается, что после того как Клаудио Раньери возглавил "Рому", произошли определенные изменения, касающиеся будущего 30-летнего аргентинского полузащитника. Его действующий контракт с клубом действует до июня 2025 года, но руководство римлян теперь рассматривает возможность его продления.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Леандро Паредес провел 13 игр на клубном уровне, отметившись одним голом и двумя ассистами.
Популярное сейчас
- Усиление для Полесья, амбиции Эпицентра, конкурент для Мудрика, трансферные планы Карпат. Главные новости за 24 декабря
- Максимов попытается пригласить в Ворсклу своего бывшего подопечного
- Журналист вспомнил историю об украинце, который уже больше года не играет из-за допинг-скандала
- Ювентус заинтересован в приглашении украинского нападающего
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола