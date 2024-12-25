Чемпион мира может остаться в Роме, несмотря на слухи о его возможном уходе

Чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины может остаться в "Роме".

По информации от инсайдера Николо Скиры, ситуация вокруг Леандро Паредеса в "Роме" меняется. Он был готов покинуть римский клуб в январе, когда главным тренером команды был Иван Юрич, однако, на данный момент, он готов остаться в команде.

Также напомним, что ранее появлялась информация о том, что Пауло Дибала хочет остаться в "Роме", несмотря серьезный интерес со стороны турецкого топ-клуба.

Сообщается, что после того как Клаудио Раньери возглавил "Рому", произошли определенные изменения, касающиеся будущего 30-летнего аргентинского полузащитника. Его действующий контракт с клубом действует до июня 2025 года, но руководство римлян теперь рассматривает возможность его продления.

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В этом сезоне Леандро Паредес провел 13 игр на клубном уровне, отметившись одним голом и двумя ассистами.