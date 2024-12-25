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Интер отклонил запрос одного из клубов АПЛ относительно своего талантливого хавбека

Италия

Игрок впечатлил своей игрой в последних матчах

Интер отклонил запрос одного из клубов АПЛ относительно своего талантливого хавбека

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Миланский "Интер" отклонил запрос одного из клубов АПЛ относительно своего талантливого полузащитника.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, недавно миланский клуб получил предложение от английской команды по трансферу 22-летнего Кристиана Асллани, которое было мгновенно отклонено.

Отмечается, что руководство "нерадзурри" не намерено отпускать своего талантливого футболиста, несмотря на то, что им поступали очень серьезные запросы от других клубов. "Интер" доволен развитием албанского игрока.

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В этом сезоне Кристиан Асллани принял участие в 12 матчах за "Интер" во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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