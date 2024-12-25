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Три итальянских топ-клуба заинтересованы в трансфере перспективного нападающего Наполи

Италия

Игрок собирается покинуть клуб в январе

Три итальянских топ-клуба заинтересованы в трансфере перспективного нападающего Наполи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Три итальянских топ-клуба стремятся подписать перспективного нападающего "Наполи" в ближайшее время.

По информации от инсайдера Николо Скиры, 24-летний Джакомо Распадори недоволен отсутствием стабильной игровой практики в "Наполи", поэтому он собирается покинуть клуб уже в январе.

Известно, что "Рома", "Аталанта" и "Ювентус" заинтересованы в его подписании. Все три клуба уже отправили свои запросы относительно возможного трансфера итальянского форварда.

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В этом сезоне Джакомо Распадори принял участие в 11 матчах в составе "партенопейцев", отметившись лишь одним ассистом. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Наполи Рома (Италия) Джакомо Распадори
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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